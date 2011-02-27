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om77 написав:А подскажите по Конкорду, звонил и писал в телегу, оба оператора говорят на депо начисляют 2% в мес, я переспросил не 2% годовых, а именно в месяц и получится 6%, он сказал да, слишком кучеряво звучит. Сколько то в итоге процентов накапает за 3мес?
все нормальные в Польше и дальше везде, не только в банках, по компететности дичь
alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
из надежных Райф самый выгодный, так что если вам только один - то да
mephala написав:і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
Апка багована, тут не поспориш. Але я через Дію зареєструвався. Отут інфа (10 хвилин шукав де воно у них на сайті, сайт не кращий за апку). Я жодного разу не бував в Укргазі, але через дію зареєструвався, оформив картки, дочекався закінчення - прийшов у відділення і після ксерокопій паспорта, кода і заповнення короткої анкети був допущений в категорію "не стрьомний клієнт" та зняв готівку. Але банк дивний. Навіть за переказ на спецрахунок НБУ для ЗСУ хочуть комсу.
mephala написав:а кто из них себя в рекламе позиционирует как революционный банк без отделений ? или с укрсибом, агриколем или укргазом можно начать работать не побывав в отделении?
Укргаз можна. Вже коли отримувати готівкову валюту з соцдепо захочуть крім дії ще документи подивитись, зробити ксерокопії. Але стати клієнтом, оформити картки, перерахувати СЕПом гривні та дочекатись завершення соцдепо - все це без відвідування нормально працює.
і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо
Sain_повернувся написав: і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо[/quote] 6.01.22 закінчується депо в Газм’яс). 5.01.22 вирішив замовити евро щоб уникнути проблем, типу немає коштів заходьте потім. На гарячці 0 800 309 000 відповіли що не роблять замовлення валюти і треба робити замовлення в відділку. Надали номер. Номер надали не на Січових, як просив, а на Вишгородській. Там щось пішло не так і мені озвучили що я мав замовляти за тиждень, так як вони отримують валюту раз на тиждень ))). Після того як дівчинка стала їжачком (натикав як зміг) з’ясувалося що це не те відділення). Врешті решт замовив. Зранку сподіваюсь заберу...
alex0010 написав:Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
из надежных Райф самый выгодный, так что если вам только один - то да
В Райфі забирав без замовлення. День в день. Були спроби відмови, типу треба замовляти. Прийшлось зайти до керуючої щоб вона показала мені де це в договорі депо прописано).
Сьогодні в Альянс на Січових Стрільців при мені відмовили жіночці видати валюту по закінченні депо. З почутого з’ясував що вона навіть її замовляла. Але її не знайшли в списку(. Так що диктофон в допомогу. Але тут є ньюанс, вона прийшла не в день закінчення депо, а на наступний