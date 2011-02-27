Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
mephala написав:і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.
Апка багована, тут не поспориш. Але я через Дію зареєструвався. Отут інфа (10 хвилин шукав де воно у них на сайті, сайт не кращий за апку). Я жодного разу не бував в Укргазі, але через дію зареєструвався, оформив картки, дочекався закінчення - прийшов у відділення і після ксерокопій паспорта, кода і заповнення короткої анкети був допущений в категорію "не стрьомний клієнт" та зняв готівку. Але банк дивний. Навіть за переказ на спецрахунок НБУ для ЗСУ хочуть комсу.
а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?
ви мабуть і читати не вмієте, перечитайте що там було написано, описано було варіант на випадок форс-мажору
так форс мажор і трапляється з вумними. а мудрі просто відкривають в банках які мають мережу фізичних відділень. от не йметься сталичним. таке враження що у гороха на падпіткє так ринувся захищати котобанду.