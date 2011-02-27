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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вже можете замовляти через додаток. За один підхід ні. Замовлення і видача кратна 100. Підготуйте 30$
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:43

  ustinovse написав:
  mephala написав:і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.

Апка багована, тут не поспориш. Але я через Дію зареєструвався. Отут інфа (10 хвилин шукав де воно у них на сайті, сайт не кращий за апку). Я жодного разу не бував в Укргазі, але через дію зареєструвався, оформив картки, дочекався закінчення - прийшов у відділення і після ксерокопій паспорта, кода і заповнення короткої анкети був допущений в категорію "не стрьомний клієнт" та зняв готівку.
Але банк дивний. Навіть за переказ на спецрахунок НБУ для ЗСУ хочуть комсу.


а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:47

  deepfree написав:
  mephala написав:то й платили 50 баксів за свіфт

ви мабуть і читати не вмієте, перечитайте що там було написано, описано було варіант на випадок форс-мажору


так форс мажор і трапляється з вумними. а мудрі просто відкривають в банках які мають мережу фізичних відділень. от не йметься сталичним. таке враження що у гороха на падпіткє так ринувся захищати котобанду.
mephala
 
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