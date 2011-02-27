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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:22
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?
Востаннє редагувалось Алексей77 в П'ят 06 січ, 2023 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:53
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вже можете замовляти через додаток. За один підхід ні. Замовлення і видача кратна 100. Підготуйте 30$
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:43
а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?
Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:47
так форс мажор і трапляється з вумними. а мудрі просто відкривають в банках які мають мережу фізичних відділень. от не йметься сталичним. таке враження що у гороха на падпіткє так ринувся захищати котобанду.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:29
та то вам не йметься постійно казати іншим що вони забирають валюту з неправильного банку.
кому потрібно сідає на електропоїзд і їде до відділення
Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:44
Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:50
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Шановні фахівці, підкажіть будь ласка, де саме можна знайти в кабінеті налогової свої рахунки, відкриті в банках. Я не ФОП заходив в свій кабінет не побачив.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:07
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Райф здивував.
Виникла потреба відкрити карту "для виплат".
Оформили за. за 20.
Ще й з моб. додаком.
Років 10 тому мав там зарплатну карту і вони вже мали мене в компудахтері.
Кажуть, що ту ж карту можна використовувати без комісій в "клюбі".
Закінчиться конверташка, спробую депошку в Райф.
Дохідність має бути вища чим в бегемота.
До речі, а що там з комісями, лімтами та фінмон? Як ПУМБ чи жостчє?
І де дивитися готівковий курс обміну?
Наскільки тут він реальний?
https://finance.ua/ua/banks/raiffeisen-bank-aval/currency
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:21, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:10
В мене в невеликому облцентрі вже 15 банок з золотої середини клюбу, навіть Альянс і МТБ недавно відкрилися. А котобанки нема, да і фіг з ню.
Для мене найліпші ті банки, де найвигіднійший курс обміну (в обидва боки), що не відходя від каси крутити далі карусель.
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