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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 436437438439>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 07:22

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?
Востаннє редагувалось Алексей77 в П'ят 06 січ, 2023 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 08:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вже можете замовляти через додаток. За один підхід ні. Замовлення і видача кратна 100. Підготуйте 30$
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:43

  ustinovse написав:
  mephala написав:і як це відбувається? ну коли людина зовсім не мала контактів з укргазом а потім вирішила дистанційно стати клієнтом. щось аж не віриться. вони до пуття додаток не доведуть ніяк а тут дистанційно клієнтом стати.

Апка багована, тут не поспориш. Але я через Дію зареєструвався. Отут інфа (10 хвилин шукав де воно у них на сайті, сайт не кращий за апку). Я жодного разу не бував в Укргазі, але через дію зареєструвався, оформив картки, дочекався закінчення - прийшов у відділення і після ксерокопій паспорта, кода і заповнення короткої анкети був допущений в категорію "не стрьомний клієнт" та зняв готівку.
Але банк дивний. Навіть за переказ на спецрахунок НБУ для ЗСУ хочуть комсу.


а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 09:47

  deepfree написав:
  mephala написав:то й платили 50 баксів за свіфт

ви мабуть і читати не вмієте, перечитайте що там було написано, описано було варіант на випадок форс-мажору


так форс мажор і трапляється з вумними. а мудрі просто відкривають в банках які мають мережу фізичних відділень. от не йметься сталичним. таке враження що у гороха на падпіткє так ринувся захищати котобанду.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:29

та то вам не йметься постійно казати іншим що вони забирають валюту з неправильного банку.
кому потрібно сідає на електропоїзд і їде до відділення
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 10:44

  J написав:та то вам не йметься постійно казати іншим що вони забирають валюту з неправильного банку.
кому потрібно сідає на електропоїзд і їде до відділення


от тільки свої фантазії не потрібно видавати за мої слова.
цікаво хто такий неправильний банк який ви мені приписали?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні фахівці, підкажіть будь ласка, де саме можна знайти в кабінеті налогової свої рахунки, відкриті в банках. Я не ФОП заходив в свій кабінет не побачив.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 11:55

mogicanin1986 нема там такого , тільки для фопів
lamal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Райф здивував.
Виникла потреба відкрити карту "для виплат".
Оформили за. за 20.
Ще й з моб. додаком.
Років 10 тому мав там зарплатну карту і вони вже мали мене в компудахтері.
Кажуть, що ту ж карту можна використовувати без комісій в "клюбі".
Закінчиться конверташка, спробую депошку в Райф.
Дохідність має бути вища чим в бегемота.

До речі, а що там з комісями, лімтами та фінмон? Як ПУМБ чи жостчє?

І де дивитися готівковий курс обміну?

Наскільки тут він реальний?
https://finance.ua/ua/banks/raiffeisen-bank-aval/currency
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 12:21, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:10

  mephala написав:
  deepfree написав:
  mephala написав:то й платили 50 баксів за свіфт

ви мабуть і читати не вмієте, перечитайте що там було написано, описано було варіант на випадок форс-мажору


так форс мажор і трапляється з вумними. а мудрі просто відкривають в банках які мають мережу фізичних відділень. от не йметься сталичним. таке враження що у гороха на падпіткє так ринувся захищати котобанду.

В мене в невеликому облцентрі вже 15 банок з золотої середини клюбу, навіть Альянс і МТБ недавно відкрилися. А котобанки нема, да і фіг з ню.
Для мене найліпші ті банки, де найвигіднійший курс обміну (в обидва боки), що не відходя від каси крутити далі карусель.
flyman
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