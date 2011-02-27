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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:47
mephala написав:
а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?
Не знаю. Перші рази поповнював СЕПом, без фізичної картки. Коли вже прийшов час забирати перший соцдепо - поклав на віртуальну через касу (але то було не швидко, касир не одразу змогла її знайти, та ще й не знала чи є комісія за поповнення). Фізичну не замовляв поки, хоча є банкомати Укргаза, через які її (в теорії) можна поповнити.
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