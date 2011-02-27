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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 437438439440>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:47

  mephala написав:а фізичні картки висилають на пошту? чи після дистанційної реєстрації можлива робота тільки з віртуальними?

Не знаю. Перші рази поповнював СЕПом, без фізичної картки. Коли вже прийшов час забирати перший соцдепо - поклав на віртуальну через касу (але то було не швидко, касир не одразу змогла її знайти, та ще й не знала чи є комісія за поповнення). Фізичну не замовляв поки, хоча є банкомати Укргаза, через які її (в теорії) можна поповнити.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

flyman написав:Райф здивував.
Закінчиться конверташка, спробую депошку в Райф.
Дохідність має бути вища чим в бегемота.

Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:41

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mogicanin1986 написав:Шановні фахівці, підкажіть будь ласка, де саме можна знайти в кабінеті налогової свої рахунки, відкриті в банках. Я не ФОП заходив в свій кабінет не побачив.
Не ФОП немає
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:05

  Ромасик написав:
flyman написав:Райф здивував.
Закінчиться конверташка, спробую депошку в Райф.
Дохідність має бути вища чим в бегемота.

Закінчився депо в райфе, % зовсім не нарахували чомусь( я не питав, бо там мізер. Ото так. В моно були % в ПУМБ теж зараз зараховують, в приватні не завжди, мабуть сума депо маленька у мене.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Відсотки нікому не потрібні
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:14

  ihorsic написав:Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....


Ні. Влітку такі масштаби розводу із видачею готівки, як у ПУМБі, не робив ніхто.

У гривні працювати - не питання. Все, що пов'язано із валютою, для мене тільки не ПУМБ
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:14

  Investor_K написав:Відсотки нікому не потрібні

Людина написала за відсотки, а я розповів як нараховують % у банках, де я каруселив))) чи зараз тримаю конвертдепо.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:18

  Investor_K написав:Відсотки нікому не потрібні

Головне - це можлиаість підтримати банківську систему у складні часи
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:22

  mogicanin1986 написав:Закінчився депо в райфе, % зовсім не нарахували чомусь( я не питав, бо там мізер. Ото так. В моно були % в ПУМБ теж зараз зараховують, в приватні не завжди, мабуть сума депо маленька у мене.


все залежить від розміру депо та строку.
в них 0,01% в рік. це 10 центів в рік з 1К баксів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:32

В Альянсі за 2709 долярчиків закинув в касі 100300грн і ще за відкриття двох рахунків гривневого і в доларі 50 та 30 грн в сумі 100380 грн. Спитав чи буде гривнями бонус за депозит. Вродє да. Так і не зрозумів як їх побачить що вони прийдуть або ні. Схоже ні додатку, нічого в банки нема. За карточки щоб видать мови й не було. ,,Приходьте в день закінчення через три місяці,, долари замовлять не треба. Так мені щось одеський лохотрон-кредитний союз що був поряд на тій же вуличці мало не в сусідньому домі згадалося... Де гривні як були ,,пап'ять,, ляпнулися на депо. :)
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