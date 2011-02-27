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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:37

  alex lem написав:Вродє да.
бонус получите на утро на гривневую карту. За 2куе дали 223 грн бонуса. Пойду найпьюсь.

С меня за открытие счета в долларах комиссию не взяли, типа счёт депозитный значит бесплатно. Я думал такой же финт и с гривневым проканает, но нет там надо минимум 5 тыс Гриши заморозить.
  барабашов написав:Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
я тоже думаю вся замануха для этого и задумывается
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:44

alex lem ви точно в альянсі депо відкривали? Додаток у них є - чудово працює. Якщо ви відкрили депо у валюті що підпадає під акцію ви мали підписати ще заяву на який рахунок вам її зарахувати в гривні. Було таке? Якщо так то завтра вранці перевірте у додатку (бо він таки є - реєстрація по номеру телефону що ви лишили коли оформлювали договір) - кошти надійдуть десь о 8 ранку.
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:45

  mogicanin1986 написав:Закінчився депо в райфе, % зовсім не нарахували чомусь( я не питав, бо там мізер. Ото так. В моно були % в ПУМБ теж зараз зараховують, в приватні не завжди, мабуть сума депо маленька у мене.

В додатку в райфі на,,текущий счет для выплат,, в доларі при 0,01прОценту річних набігло за дві депошки по 50к (по 1335 дол як не помиляюсь)аж 4 цента. Подивіться може й в вас 2 цента там покаже :wink: :D
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48

Alien Дякую, не настільки я тупий щоб банки перепутать. Зараз буду шукать додаток. Ні слова не сказала в банку за нього.
alex lem
 
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