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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:37
alex lem написав:
Вродє да.
бонус получите на утро на гривневую карту. За 2куе дали 223 грн бонуса. Пойду найпьюсь.
С меня за открытие счета в долларах комиссию не взяли, типа счёт депозитный значит бесплатно. Я думал такой же финт и с гривневым проканает, но нет там надо минимум 5 тыс Гриши заморозить.
барабашов написав:
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
я тоже думаю вся замануха для этого и задумывается
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:44
alex lem ви точно в альянсі депо відкривали? Додаток у них є - чудово працює. Якщо ви відкрили депо у валюті що підпадає під акцію ви мали підписати ще заяву на який рахунок вам її зарахувати в гривні. Було таке? Якщо так то завтра вранці перевірте у додатку (бо він таки є - реєстрація по номеру телефону що ви лишили коли оформлювали договір) - кошти надійдуть десь о 8 ранку.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:45
mogicanin1986 написав:
Закінчився депо в райфе, % зовсім не нарахували чомусь( я не питав, бо там мізер. Ото так. В моно були % в ПУМБ теж зараз зараховують, в приватні не завжди, мабуть сума депо маленька у мене.
В додатку в райфі на,,текущий счет для выплат,, в доларі при 0,01прОценту річних набігло за дві депошки по 50к (по 1335 дол як не помиляюсь)аж 4 цента. Подивіться може й в вас 2 цента там покаже
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48
Alien Дякую, не настільки я тупий щоб банки перепутать. Зараз буду шукать додаток. Ні слова не сказала в банку за нього.
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