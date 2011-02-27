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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:37
alex lem написав:
Вродє да.
бонус получите на утро на гривневую карту. За 2куе дали 223 грн бонуса. Пойду найпьюсь.
С меня за открытие счета в долларах комиссию не взяли, типа счёт депозитный значит бесплатно. Я думал такой же финт и с гривневым проканает, но нет там надо минимум 5 тыс Гриши заморозить.
барабашов написав:
Как массово отдадут в гривне по 36,6 при НБУ 45 или не дай Аллах как Зёбр напророчил 114 - тогда и доходы подсчитывать будем.
я тоже думаю вся замануха для этого и задумывается
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vitaliian
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:40
alex lem Есть приложение .
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Frez
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:44
alex lem ви точно в альянсі депо відкривали? Додаток у них є - чудово працює. Якщо ви відкрили депо у валюті що підпадає під акцію ви мали підписати ще заяву на який рахунок вам її зарахувати в гривні. Було таке? Якщо так то завтра вранці перевірте у додатку (бо він таки є - реєстрація по номеру телефону що ви лишили коли оформлювали договір) - кошти надійдуть десь о 8 ранку.
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Alien
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:45
mogicanin1986 написав:
Закінчився депо в райфе, % зовсім не нарахували чомусь( я не питав, бо там мізер. Ото так. В моно були % в ПУМБ теж зараз зараховують, в приватні не завжди, мабуть сума депо маленька у мене.
В додатку в райфі на,,текущий счет для выплат,, в доларі при 0,01прОценту річних набігло за дві депошки по 50к (по 1335 дол як не помиляюсь)аж 4 цента. Подивіться може й в вас 2 цента там покаже
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alex lem
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:48
Alien Дякую, не настільки я тупий щоб банки перепутать. Зараз буду шукать додаток. Ні слова не сказала в банку за нього.
PS ,,Вот я лошара,, Покотив бочку. Такі є додаток. Видно депозит та рахунки. За бонус то вже буду посмотреть. Я таку бумажку не підписував.
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alex lem
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:53
vitaliian В крайнем случае , могут отдать по курсу НБУ . По курсу НБУ взял 37-38,если рост то и по курсу НБУ 42-45 и забирай , если хочешь или жди лучших времён .Попадоса в ноль нет, в ноль только если проиграем мокшам .
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:06
alex lem написав:Alien
Дякую, не настільки я тупий щоб банки перепутать. Зараз буду шукать додаток. Ні слова не сказала в банку за нього.
PS ,,Вот я лошара,, Покотив бочку. Такі є додаток. Видно депозит та рахунки. За бонус то вже буду посмотреть. Я таку бумажку не підписував.
Не подписывали на какой счет выплатить 300 грн? Вроде тут говорили- по правилам могут не выплатить. Позвоните уточните, может нужно вернуться подписать бумагу?
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demichh
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:13
alex lem написав:
За бонус то вже буду посмотреть. Я таку бумажку не підписував.
Якщо точно не підписували - треба ще раз сходити до відділення! Хіба що може ви не звернули увагу або могли не запам'ятати що підписали який папірець. В принципі заяву треба підписати за умовами протягом 4 днів з дня оформлення депо - тому час ще є. Отже дочекайтесь ранку понеділка (бо завтра неробочий день), якщо вам кошти не зайдуть на гривневий рахунок - вирушайте до відділення і вимагайте прийняти від вас заяву на зарахування бонусу на рахунок. Форма у них є у компУтері.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:21
flyman написав:
...Для мене найліпші ті банки, де найвигіднійший курс обміну (в обидва боки), що не відходя від каси крутити далі карусель.
В обменке за пайку 2500$ на 500-600 грн. больше в наших краях дают.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:30
Alien
На дачу їду. За такі тонкощі не вичитував в Альянсі . Про ,,бамажка підписать,,. І так радий був що до довгої повітряної тривоги помотався встиг і здать справжні гроші і відкрить як в покері all-in на останні 2,5 соціяльних.
(Щоб з клЮбу не вигнали в цьому місяці
)
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