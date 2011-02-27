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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:14
В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.
mustbe, в таблицю можна було б додати зірочки/цифрові сноски з такими деталями.
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Maxwe11
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:27
Alien 10 дней для подписания заявы на бонус.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:35
ukrmvs написав: ihorsic написав:
Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....
Ні. Влітку такі масштаби розводу із видачею готівки, як у ПУМБі, не робив ніхто.
У гривні працювати - не питання. Все, що пов'язано із валютою, для мене тільки не ПУМБ
ПУМБ єдиний в моєму обласному центрі, в якому дол видають без замовлення. Ну ще і ОТП (везіння). Райф і приват не видають без предзамовлення.
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euph0ria
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:35
Що за облцентр?
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Investor_K
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:37
Investor_K
Суми, 2 відділення. В обох завжди дол є без замовлень. А ще продають готівковий в рамках ліміту 400к, але курс у них невигідний.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:41
Maxwe11 написав:
В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.
Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив
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TDK
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:46
alex lem написав:
В Альянсі за 2709 долярчиків закинув в касі 100300грн і ще за відкриття двох рахунків гривневого і в доларі 50 та 30 грн в сумі 100380 грн. Спитав чи буде гривнями бонус за депозит. Вродє да. Так і не зрозумів як їх побачить що вони прийдуть або ні. Схоже ні додатку, нічого в банки нема. За карточки щоб видать мови й не було. ,,Приходьте в день закінчення через три місяці,, долари замовлять не треба. Так мені щось одеський лохотрон-кредитний союз що був поряд на тій же вуличці мало не в сусідньому домі згадалося... Де гривні як були ,,пап'ять,, ляпнулися на депо.
Мені казали що є додаток
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flyman
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:54
demichh написав: flyman написав:
...Для мене найліпші ті банки, де найвигіднійший курс обміну (в обидва боки), що не відходя від каси крутити далі карусель.
В обменке за пайку 2500$ на 500-600 грн. больше в наших краях дают.
А якщо фіолетові долари, то і цілу тисячу
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:54
TDK написав: Maxwe11 написав:
В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.
Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив
Некатить, бо гривневий рахунок відкрили з позначкою ФОП. А валютний має відкриватися автоматично з депозитом, але не для ФОПів. Виходить треба одразу у відділенні відкривати валютний. От вам і автоматизація, навіть газмяс відкриває онлайн без питань.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:59
euph0ria написав:Investor_K
Суми, 2 відділення. В обох завжди дол є без замовлень. А ще продають готівковий в рамках ліміту 400к, але курс у них невигідний.
Мабуть все ж 100 к
, очепятка?
Про курс вигідний-невигідний
Вчора забрав замовлену соц пайку в приваті в долярах. Дівчина за мною купляла доляри в касі привату по 40,5 Вийшов на вулицю подивився в тирнеті по чому брали доляр обмінки. Через дорогу перейти вже обмінка скупляли по 40,6. Та й сьогодні десь 40,6-40,65 приймали
Можна було 10 копійок заробить. Ну це ж не в клюбі100к різниця, оце бігать під дощем та стоять в приваті і пішов додому відпочивать.
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