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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 439440441442>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.
mustbe, в таблицю можна було б додати зірочки/цифрові сноски з такими деталями.
Maxwe11
 
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Alien 10 дней для подписания заявы на бонус.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:35

  ukrmvs написав:
  ihorsic написав:Чи варто зв'язуватися з ПУМБом для відкриття депо??? Які його особливості....


Ні. Влітку такі масштаби розводу із видачею готівки, як у ПУМБі, не робив ніхто.

У гривні працювати - не питання. Все, що пов'язано із валютою, для мене тільки не ПУМБ


ПУМБ єдиний в моєму обласному центрі, в якому дол видають без замовлення. Ну ще і ОТП (везіння). Райф і приват не видають без предзамовлення.
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:35

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Що за облцентр?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:37

Investor_K
Суми, 2 відділення. В обох завжди дол є без замовлень. А ще продають готівковий в рамках ліміту 400к, але курс у них невигідний.
euph0ria
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:41

  Maxwe11 написав:В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.


Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:46

  alex lem написав:В Альянсі за 2709 долярчиків закинув в касі 100300грн і ще за відкриття двох рахунків гривневого і в доларі 50 та 30 грн в сумі 100380 грн. Спитав чи буде гривнями бонус за депозит. Вродє да. Так і не зрозумів як їх побачить що вони прийдуть або ні. Схоже ні додатку, нічого в банки нема. За карточки щоб видать мови й не було. ,,Приходьте в день закінчення через три місяці,, долари замовлять не треба. Так мені щось одеський лохотрон-кредитний союз що був поряд на тій же вуличці мало не в сусідньому домі згадалося... Де гривні як були ,,пап'ять,, ляпнулися на депо. :)

Мені казали що є додаток
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:54

  demichh написав:
  flyman написав:...Для мене найліпші ті банки, де найвигіднійший курс обміну (в обидва боки), що не відходя від каси крутити далі карусель.

В обменке за пайку 2500$ на 500-600 грн. больше в наших краях дают.

А якщо фіолетові долари, то і цілу тисячу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:54

  TDK написав:
  Maxwe11 написав:В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.


Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив

Некатить, бо гривневий рахунок відкрили з позначкою ФОП. А валютний має відкриватися автоматично з депозитом, але не для ФОПів. Виходить треба одразу у відділенні відкривати валютний. От вам і автоматизація, навіть газмяс відкриває онлайн без питань.
Maxwe11
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:59

  euph0ria написав:Investor_K
Суми, 2 відділення. В обох завжди дол є без замовлень. А ще продають готівковий в рамках ліміту 400к, але курс у них невигідний.

Мабуть все ж 100 к :wink: , очепятка?
Про курс вигідний-невигідний
Вчора забрав замовлену соц пайку в приваті в долярах. Дівчина за мною купляла доляри в касі привату по 40,5 Вийшов на вулицю подивився в тирнеті по чому брали доляр обмінки. Через дорогу перейти вже обмінка скупляли по 40,6. Та й сьогодні десь 40,6-40,65 приймали :) Можна було 10 копійок заробить. Ну це ж не в клюбі100к різниця, оце бігать під дощем та стоять в приваті і пішов додому відпочивать. :mrgreen:
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