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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 439440441442
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Алексей77 написав:Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?

Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47

  Maxwe11 написав:
  TDK написав:
  Maxwe11 написав:В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.


Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив

Некатить, бо гривневий рахунок відкрили з позначкою ФОП. А валютний має відкриватися автоматично з депозитом, але не для ФОПів. Виходить треба одразу у відділенні відкривати валютний. От вам і автоматизація, навіть газмяс відкриває онлайн без питань.


катит
гривневый фоп
а онлайн - не ставьте галку
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:53

  flyman написав:І де дивитися готівковий курс обміну?

Наскільки тут він реальний?
https://finance.ua/ua/banks/raiffeisen-bank-aval/currency


на сайте есть
у Аваля один из топов по обмену
cohan
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  #<1 ... 439440441442
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