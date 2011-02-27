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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:03
Алексей77 написав:
Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?
Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47
Maxwe11 написав: TDK написав: Maxwe11 написав:
В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.
Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив
Некатить, бо гривневий рахунок відкрили з позначкою ФОП. А валютний має відкриватися автоматично з депозитом, але не для ФОПів. Виходить треба одразу у відділенні відкривати валютний. От вам і автоматизація, навіть газмяс відкриває онлайн без питань.
катит
гривневый фоп
а онлайн - не ставьте галку
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:53
на сайте есть
у Аваля один из топов по обмену
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:20
foxluck написав: Алексей77 написав:
Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?
Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600
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приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:25
alex lem написав:
Мабуть все ж 100 к
, очепятка?
Продаж готівкового долара саме в рамках ліміту 400к.
100к - це ліміт зняття готівки.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:45
kuzmich написав: foxluck написав:
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Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600
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приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн
это у Привата не лимит выдачи а лимит заказа
за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи
можно и по шапке получить от НБУ
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