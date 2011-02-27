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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 440441442443>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Алексей77 написав:Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?

Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
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foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47

  Maxwe11 написав:
  TDK написав:
  Maxwe11 написав:В радабанк неможливо відкрити депо онлайн якщо ви ФОП.


Можливо, якщо не ставити відмітку, що ви ФОП.
Здається, я саме так зробив

Некатить, бо гривневий рахунок відкрили з позначкою ФОП. А валютний має відкриватися автоматично з депозитом, але не для ФОПів. Виходить треба одразу у відділенні відкривати валютний. От вам і автоматизація, навіть газмяс відкриває онлайн без питань.


катит
гривневый фоп
а онлайн - не ставьте галку
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:53

  flyman написав:І де дивитися готівковий курс обміну?

Наскільки тут він реальний?
https://finance.ua/ua/banks/raiffeisen-bank-aval/currency


на сайте есть
у Аваля один из топов по обмену
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:20

  foxluck написав:
  Алексей77 написав:Доброе утро если депозит в привате в долл заканчивается четырнадцатого числа то когда можно начинать заказывать в Приват 24 деньги на отделение? 2670 можно заказать за один подход?

Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
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приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  alex lem написав:Мабуть все ж 100 к :wink: , очепятка?


Продаж готівкового долара саме в рамках ліміту 400к.
100к - це ліміт зняття готівки.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 12:45

  kuzmich написав:
  foxluck написав:,
Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
Новими з номерами поспіль

приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн


это у Привата не лимит выдачи а лимит заказа

за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи
можно и по шапке получить от НБУ
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доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую
landportalua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:22

  Sain_повернувся написав:я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо

а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?
mcduck
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

landportalua написав:доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую
https://t.me/obmnvlt
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:38

Faceless
Дякую, бачу це тільки лівий берег, а на правому є схоже? мені б в районі севастопольської
landportalua
 
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