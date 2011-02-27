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Sain_повернувся написав:я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо
а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?
СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо
Востаннє редагувалось Alien в Нед 08 січ, 2023 09:43, всього редагувалось 1 раз.
landportalua написав:доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую
landportalua написав:доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую
Sain_повернувся написав:я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо
а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?
СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо