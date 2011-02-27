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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 440441442443
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:40

  mcduck написав:
  Sain_повернувся написав:я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо

а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?

СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо
Востаннє редагувалось Alien в Нед 08 січ, 2023 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:41

  landportalua написав:доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую

Для орієнтації по ринку - додаток мінфіна, але там не завжди коректні курси. Також телеграм канали перевірених обмінок
https://t.me/obmen_kyiv
https://t.me/seifobmen
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:45

  landportalua написав:доброго дня, підкажіть де в Києві знайти курс для продажу валюти який вказаний в табл, або де зручно дивитися курси обмінок для покус вигідного з потрібним місцем розташування? дякую

Курсы обменок Киева
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 09:46

  Alien написав:
  mcduck написав:
  Sain_повернувся написав:я в еко реєструвався віддалено через додаток ні разу не відвідавши банк і вже 6 депозитів доларових (3 своїх і 3 дружини) виніс без замовлень в день закінчення депо

а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?

СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо

Так там буде коміс іншого банку за ті перекази :D
mcduck
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:05

mustbe
Дякую вам за зручну таблицю та додаткові фільтри, та всім за оперативну відповідь

До речі чи не думали додати чекбокс, щоб фільтрувати тільки ті банки в яких є онлайн обмін?
landportalua
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 10:48

  landportalua написав:mustbe
Дякую вам за зручну таблицю та додаткові фільтри, та всім за оперативну відповідь

До речі чи не думали додати чекбокс, щоб фільтрувати тільки ті банки в яких є онлайн обмін?

Это реально кому то надо ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:30

  mcduck написав:
  Alien написав:
  mcduck написав:а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?

СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо

Так там буде коміс іншого банку за ті перекази :D

Ви впевнені? Віртуалку прозапас поповнював в минулому місяці без коміса
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:49

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Alien написав:СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо

p2p вже можна і сервісом еко. В додатку на картці добавили кнопку поповнити.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:04

  mcduck написав:
  Alien написав:
  mcduck написав:а як ви в Еко без коміса на картку гривню клали якщо не секрет?

СЕПом - якщо сума достатньо велика, р2р - якщо не дуже. Тільки це все не безпосередньо в еко. В еко шукаєте реквізити і вже по ним з інших банків шлете кошти. В еко контролюєте надходження та відкриваєте депо

Так там буде коміс іншого банку за ті перекази :D

З Альфи СЕПом без комси. Ліміт 50к на операцію.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 12:06

Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
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