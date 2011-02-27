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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 13:12
mustbe написав:
Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
,,Это не наш метод@ ,,
Які можуть бути СЕП-и як на каруселях зібрав по банкам доляри, забіг в обмінку, нагріб каклєт папіру й побіг топтати кеди назад по касам
Шат ап,энд гив май мани.
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alex lem
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:22
alex lem написав: mustbe написав:
Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
,,Это не наш метод@ ,,
Які можуть бути СЕП-и як на каруселях зібрав по банкам доляри, забіг в обмінку, нагріб каклєт папіру й побіг топтати кеди назад по касам
Шат ап,энд гив май мани.
а потім отак же бігаєш від фінмону
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Amethyst
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:50
Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?
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alex lem
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:54
alex lem написав:Amethyst
То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?
Беги Форрест. Беги.
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:57
mustbe написав:
Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"
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kuzmich
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Додано: Нед 08 січ, 2023 13:59
kuzmich написав: mustbe написав:
Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"
Это плохо.
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:02
То може зробити табличку де є безкоштовний переказ SEPA чи це не те про що я подумав?
Наскільки доводилось з цим стикатися то лише МОНО мав можливість взагалі прийняти SEPA переказ
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mcduck
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:04
И не все могут отличить Бабеля от Бебеля и сэп от сэпы )
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mustbe
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:08
mustbe написав:
Бабеля от Бебеля
там разница-то всего в одной букве
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Investor_K
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Додано: Нед 08 січ, 2023 14:13
Investor_K написав: mustbe написав:
Бабеля от Бебеля
там разница-то всего в одной букве
Та невже?
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alex lem
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