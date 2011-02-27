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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:12

  mustbe написав:Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )

,,Это не наш метод@ ,, :D
Які можуть бути СЕП-и як на каруселях зібрав по банкам доляри, забіг в обмінку, нагріб каклєт папіру й побіг топтати кеди назад по касам :wink:
Шат ап,энд гив май мани.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:22

  alex lem написав:
  mustbe написав:Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )

,,Это не наш метод@ ,, :D
Які можуть бути СЕП-и як на каруселях зібрав по банкам доляри, забіг в обмінку, нагріб каклєт папіру й побіг топтати кеди назад по касам :wink:
Шат ап,энд гив май мани.

а потім отак же бігаєш від фінмону
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:50

Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:54

  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?


Беги Форрест. Беги.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:57

  mustbe написав:Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )

их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 13:59

  kuzmich написав:
  mustbe написав:Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )

их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"


Это плохо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:02

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

То може зробити табличку де є безкоштовний переказ SEPA чи це не те про що я подумав? :D
Наскільки доводилось з цим стикатися то лише МОНО мав можливість взагалі прийняти SEPA переказ
mcduck
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:04

И не все могут отличить Бабеля от Бебеля и сэп от сэпы )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Бабеля от Бебеля


там разница-то всего в одной букве
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:13

  Investor_K написав:
  mustbe написав:Бабеля от Бебеля


там разница-то всего в одной букве

Та невже? :D
alex lem
 
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