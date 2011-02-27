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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:23

  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?

Бігати... з розумом :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:26

  Investor_K написав:
  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?


Беги Форрест. Беги.

Дякую колєга за підтримку.
Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є. :D
В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. :wink: Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:33

  kuzmich написав:я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"


Я кацапські банки взагалі не розглядаю.
sergey_sryvkin
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