Бігати... з розумом
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:23
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:26
Дякую колєга за підтримку.
Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є.
В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...
Додано: Нед 08 січ, 2023 14:33
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