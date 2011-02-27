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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:23

  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?

Бігати... з розумом :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:26

  Investor_K написав:
  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?


Беги Форрест. Беги.

Дякую колєга за підтримку.
Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є. :D
В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. :wink: Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:33

  kuzmich написав:я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"


Я кацапські банки взагалі не розглядаю.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))
Але якщо Ви запитаєте чим відрізняється javascript від java я вам допоможу, відповім або дам посилання. Гумор це добре, але можна розтлумачити?
mcduck
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:40

  mcduck написав:Але якщо Ви запитаєте чим відрізняється javascript від java я вам допоможу, відповім або дам посилання

Спасибо, не надо, постараюсь как-нибудь сам разобраться )))
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 14:47

  alex lem написав:
  Investor_K написав:
  alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?


Беги Форрест. Беги.

Дякую колєга за підтримку.
Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є. :D
В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. :wink: Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...

НБУ інформував про позитивні зміни у Валютних запасах. Поки допомога від Заходу ще є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:01

  sergey_sryvkin написав:
  kuzmich написав:я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"


Я кацапські банки взагалі не розглядаю.

Райф же австріяки взагалі то.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

топ банків на початок 2023 для клубу 100к в моїй локації:
https://fi202x.blogspot.com/2023/01/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mcduck написав:Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))

Система електронних платежів Національного банку України (по рус. СЭП) зараз часто кажуть "переказ за IBAN" (ІБАН, ИБАН) - рідна сис-ма б/г переказів.

SEPA
Європейська сис-ма б/г переказів у Євро. У нас тільки ПРИЙМАЮТЬ такі перекази (шз-за кордону) кілька банків: Моня, Кредо, А-банка.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:11

  Amethyst написав:
  mcduck написав:Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))

Система електронних платежів Національного банку України (по рус. СЭП) зараз часто кажуть "переказ за IBAN" (ІБАН, ИБАН) - рідна сис-ма б/г переказів.

SEPA
Європейська сис-ма б/г переказів у Євро. У нас тільки ПРИЙМАЮТЬ такі перекази (шз-за кордону) кілька банків: Моня, Кредо, А-банка.



я б ще додав що європейська SEPA має фіксовану комісію (вроді 1 Євро?) незалежно від суми переказу
greenozon
 
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