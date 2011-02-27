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alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?
Беги Форрест. Беги.
Дякую колєга за підтримку. Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є. В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...
Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку)) Але якщо Ви запитаєте чим відрізняється javascript від java я вам допоможу, відповім або дам посилання. Гумор це добре, але можна розтлумачити?
alex lem написав:Amethyst То які є вар'янти? Сидіти склавши руки і всього боятися?
Беги Форрест. Беги.
Дякую колєга за підтримку. Коли я ,,біжу,, бурмочу пісню ,,Run rabbit, run,, Біжи кролик, біжи. На ютубі є. В п'ятницю фермер виходить з ружжом щоб вполювать кролика на пиріг з кроликом. Чи не буде в нас такої,,п'ятниці,, від держави і банків...
НБУ інформував про позитивні зміни у Валютних запасах. Поки допомога від Заходу ще є.