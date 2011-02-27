Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:19
mcduck написав:
То може зробити табличку де є безкоштовний переказ SEPA чи це не те про що я подумав?
Наскільки доводилось з цим стикатися то лише МОНО мав можливість взагалі прийняти SEPA переказ
Ви шукаєте ось
оцю
табличку (про СЕП, а не про SEPA). Дані часом можуть відставати від реальності, тому треба додатково звірятися з тарифами перед використанням.
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:27
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:33
emeta написав:
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:46
greenozon написав: Amethyst написав: mcduck написав:
Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))
Система електронних платежів Національного банку України
(по рус. СЭП) зараз часто кажуть "переказ за IBAN" (ІБАН, ИБАН) - рідна сис-ма б/г переказів.
SEPA
Європейська сис-ма б/г переказів у Євро. У нас тільки ПРИЙМАЮТЬ такі перекази (шз-за кордону) кілька банків: Моня, Кредо, А-банка.
я б ще додав що європейська SEPA має фіксовану комісію (вроді 1 Євро?) незалежно від суми переказу
SEPA перекази безкоштовні, але деякі банки можуть брати комісію за свою послугу. Платні лише свіфт перекази, бо там є посередники
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