RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:27

как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:33

  emeta написав:как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ

виртуальные вери кард + плативка в $
kuzmich
 
Повідомлень: 103
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 15:46

  greenozon написав:
  Amethyst написав:
  mcduck написав:Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))

Система електронних платежів Національного банку України (по рус. СЭП) зараз часто кажуть "переказ за IBAN" (ІБАН, ИБАН) - рідна сис-ма б/г переказів.

SEPA
Європейська сис-ма б/г переказів у Євро. У нас тільки ПРИЙМАЮТЬ такі перекази (шз-за кордону) кілька банків: Моня, Кредо, А-банка.



я б ще додав що європейська SEPA має фіксовану комісію (вроді 1 Євро?) незалежно від суми переказу

SEPA перекази безкоштовні, але деякі банки можуть брати комісію за свою послугу. Платні лише свіфт перекази, бо там є посередники
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 1125
З нами з: 13.10.14
Подякував: 141 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:23

  klug написав:
  mcduck написав:То може зробити табличку де є безкоштовний переказ SEPA чи це не те про що я подумав? :D
Наскільки доводилось з цим стикатися то лише МОНО мав можливість взагалі прийняти SEPA переказ

Ви шукаєте ось оцю табличку (про СЕП, а не про SEPA). Дані часом можуть відставати від реальності, тому треба додатково звірятися з тарифами перед використанням.

Дуже дякую
mcduck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 01.09.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36

  kuzmich написав:
  emeta написав:как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ

виртуальные вери кард + плативка в $

через ИБ можно открыть виртуальные вери кард + плативка в $
или как ?
J
 
Повідомлень: 5574
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:04

  J написав:
  kuzmich написав:
  emeta написав:как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ

виртуальные вери кард + плативка в $

через ИБ можно открыть виртуальные вери кард + плативка в $
или как ?

нет
там же опросник на 100500 страниц на кредитку
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:06

  kuzmich написав:
  mustbe написав:Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )

их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"

с шаровым СЭПом банков побольше чем с шаровым p2p
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4942
З нами з: 27.09.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 443444445446
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53505
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6427
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.