Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 15:27
как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении? Карта нужна? Был клиентом ИЗИ
emeta
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:33
emeta написав:
как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ
виртуальные вери кард + плативка в $
kuzmich
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Додано: Нед 08 січ, 2023 15:46
greenozon написав: Amethyst написав: mcduck написав:
Я ж просто запитав - так дійсно, не всі розуміють різницю між SEPA та СЕП - більше того я навіть не можу знайти цього ні у моно ні у приматі в додатку))
Система електронних платежів Національного банку України
(по рус. СЭП) зараз часто кажуть "переказ за IBAN" (ІБАН, ИБАН) - рідна сис-ма б/г переказів.
SEPA
Європейська сис-ма б/г переказів у Євро. У нас тільки ПРИЙМАЮТЬ такі перекази (шз-за кордону) кілька банків: Моня, Кредо, А-банка.
я б ще додав що європейська SEPA має фіксовану комісію (вроді 1 Євро?) незалежно від суми переказу
SEPA перекази безкоштовні, але деякі банки можуть брати комісію за свою послугу. Платні лише свіфт перекази, бо там є посередники
Sain_повернувся
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:23
klug написав: mcduck написав:
То може зробити табличку де є безкоштовний переказ SEPA чи це не те про що я подумав?
Наскільки доводилось з цим стикатися то лише МОНО мав можливість взагалі прийняти SEPA переказ
Ви шукаєте ось
оцю
табличку (про СЕП, а не про SEPA). Дані часом можуть відставати від реальності, тому треба додатково звірятися з тарифами перед використанням.
Дуже дякую
mcduck
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Додано: Нед 08 січ, 2023 16:36
kuzmich написав: emeta написав:
как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ
виртуальные вери кард + плативка в $
через ИБ можно открыть виртуальные вери кард + плативка в $
или как ?
J
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:04
J написав: kuzmich написав: emeta написав:
как в ТАС онлайн отрыться?
Что открывать в приложении?
Карта нужна?
Был клиентом ИЗИ
виртуальные вери кард + плативка в $
через ИБ можно открыть виртуальные вери кард + плативка в $
или как ?
нет
там же опросник на 100500 страниц на кредитку
cohan
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:06
kuzmich написав: mustbe написав:
Просто не все знают о существовании бесплатных сэпов )
их очень мало с физлица на физлицо, я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"
с шаровым СЭПом банков побольше чем с шаровым p2p
cohan
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:51
demichh написав: alex0010 написав:
Всем привет, нужна Ваша помощь. Недавно нашел эту тему, перечитал часть сообщений и насколько я правильно понял, что оптимальный вариант для покупки это Райф и Моно. У них спустя 3 месяца сложно, но реально получить валюту. Или если я ошибаюсь, поделитесь опытом и подскажите пожалуйста банк, который оптимальный по вашему мнению. Спасибо!
Райф - просто, моня - просто если есть универсал банк, с а-банком немного сложнее.
Что плохого было в А-Банке?
sergia
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:30
J Віртуальну платівку в дол. через ІБ відкриєте - а от вері чи В5 для заводу гривні тільки у відділенні.
Viz
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:38
Віртуалки у грн і валюті +ощадний, який нашару поповнюється СЕПом. Та і з під'вязаної картки мона спробувати поповнити ощадний.
Amethyst
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