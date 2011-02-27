alex lem
+ наш райф ще на 30% британський
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:53
alex lem
та банкомати з кеш ін зручніше ж )
проте приват іноді не приймає кеш ін(
а моно зручно поповнювати через сенс , той приймає 200 купюр
райф правда таке , до 90 купюр і якщо в тебе 100к по 200 грн ......(
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