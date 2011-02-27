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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 08 січ, 2023 20:49
alex lem
+ наш райф ще на 30% британський
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soups65d542
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Додано: Нед 08 січ, 2023 20:53
alex lem
та банкомати з кеш ін зручніше ж )
проте приват іноді не приймає кеш ін(
а моно зручно поповнювати через сенс , той приймає 200 купюр
райф правда таке , до 90 купюр і якщо в тебе 100к по 200 грн ......(
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soups65d542
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Додано: Пон 09 січ, 2023 01:04
alex lem написав: sergey_sryvkin написав: kuzmich написав:
я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"
Я кацапські банки взагалі не розглядаю.
Райф же австріяки взагалі то.
австрокацапські теж...
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sergey_sryvkin
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Додано: Пон 09 січ, 2023 02:50
soups65d542 написав:alex lem
та банкомати з кеш ін зручніше ж )
проте приват іноді не приймає кеш ін(
а моно зручно поповнювати через сенс , той приймає 200 купюр
райф правда таке , до 90 купюр і якщо в тебе 100к по 200 грн ......(
В банкомате sense можно пополнить карту моно без комиссии?
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nitsikys
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Додано: Пон 09 січ, 2023 05:57
pecunia non olet
sergey_sryvkin написав: alex lem написав: sergey_sryvkin написав:
Я кацапські банки взагалі не розглядаю.
Райф же австріяки взагалі то.
австрокацапські теж...
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Honestus
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Додано: Пон 09 січ, 2023 10:58
nitsikys
та ні, поповнити сенс і через сеп по 50 переказувати за раз (p2p теж можна, проте не впевнений за ліміт )
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soups65d542
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:32
Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.
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Mutabor
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:40
Mutabor написав:
Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.
верно, дигитал пополняете в кассе без комсы
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nekefer
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Додано: Пон 09 січ, 2023 12:57
nekefer написав: Mutabor написав:
Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.
верно, дигитал пополняете в кассе без комсы
Спасибо! А дальше тоже все ок, в плане, с Дигитал Универсал купить доллары и на депо с выплатой на КДВ?
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Mutabor
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:10
Коллеги!
Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?
Как впечатление, рекомендации?
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Investor_K
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