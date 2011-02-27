RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 445446447448>
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:49

alex lem

+ наш райф ще на 30% британський
soups65d542
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:53

alex lem

та банкомати з кеш ін зручніше ж )

проте приват іноді не приймає кеш ін(
а моно зручно поповнювати через сенс , той приймає 200 купюр
райф правда таке , до 90 купюр і якщо в тебе 100к по 200 грн ......(
soups65d542
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 01:04

  alex lem написав:
  sergey_sryvkin написав:
  kuzmich написав:я знаю у райфа есть, у кого еще есть не интересовался, но в райфе финмон очень любит доки на любые суммы далеко поменьше теоретических "400к"


Я кацапські банки взагалі не розглядаю.

Райф же австріяки взагалі то.

австрокацапські теж...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 19.02.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:50

  soups65d542 написав:alex lem

та банкомати з кеш ін зручніше ж )

проте приват іноді не приймає кеш ін(
а моно зручно поповнювати через сенс , той приймає 200 купюр
райф правда таке , до 90 купюр і якщо в тебе 100к по 200 грн ......(


В банкомате sense можно пополнить карту моно без комиссии?
nitsikys
 
Повідомлень: 11
З нами з: 04.10.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 05:57

  sergey_sryvkin написав:
  alex lem написав:
  sergey_sryvkin написав:Я кацапські банки взагалі не розглядаю.

Райф же австріяки взагалі то.

австрокацапські теж...

pecunia non olet
Honestus
 
Повідомлень: 17
З нами з: 26.12.22
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:58

nitsikys

та ні, поповнити сенс і через сеп по 50 переказувати за раз (p2p теж можна, проте не впевнений за ліміт )
soups65d542
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 07.02.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:40

  Mutabor написав:Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.

верно, дигитал пополняете в кассе без комсы
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 355
З нами з: 24.10.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 12:57

  nekefer написав:
  Mutabor написав:Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.

верно, дигитал пополняете в кассе без комсы


Спасибо! А дальше тоже все ок, в плане, с Дигитал Универсал купить доллары и на депо с выплатой на КДВ?
Mutabor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1685
З нами з: 07.02.14
Подякував: 98 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

Как впечатление, рекомендации?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8273
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 445446447448>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53520
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25594
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (640)
09.01.2023 13:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.