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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 січ, 2023 13:13
Investor_K написав:
Коллеги!
Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?
Как впечатление, рекомендации?
Все так само просто як в приваті чи моні. Курси тільки не найкращі
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:14
Mutabor написав: nekefer написав: Mutabor написав:
Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.
верно, дигитал пополняете в кассе без комсы
Спасибо! А дальше тоже все ок, в плане, с Дигитал Универсал купить доллары и на депо с выплатой на КДВ?
саме так
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:24
Alien написав: Investor_K написав:
Коллеги!
Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?
Как впечатление, рекомендации?
Все так само просто як в приваті чи моні. Курси тільки не найкращі
А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?
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Додано: Пон 09 січ, 2023 13:25
Investor_K написав:Коллеги!
Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?
Как впечатление, рекомендации?
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