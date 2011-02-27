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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 446447448449>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:13

  Investor_K написав:Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

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Все так само просто як в приваті чи моні. Курси тільки не найкращі
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:14

  Mutabor написав:
  nekefer написав:
  Mutabor написав:Підкажіть, будь-ласка, чи можна якось зайти на карту Універсал без комси в кассі? Тумбу не хочеться використовувати. Потім хотів би конвертнути в $ на депо. Я так розумію, що можна Дігітал Універсал відкрити і її поповнити, а потім депо з неї в $ на 3 міс. Чи буде тут коміссія? Дякую.

верно, дигитал пополняете в кассе без комсы


Спасибо! А дальше тоже все ок, в плане, с Дигитал Универсал купить доллары и на депо с выплатой на КДВ?

саме так
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:24

  Alien написав:
  Investor_K написав:Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

Как впечатление, рекомендации?

Все так само просто як в приваті чи моні. Курси тільки не найкращі

А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:25

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

Как впечатление, рекомендации?
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:40

Investor_K Легко .
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 13:55

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:
  Alien написав:
  Investor_K написав:Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

Как впечатление, рекомендации?

Все так само просто як в приваті чи моні. Курси тільки не найкращі

А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?
Можна, навіть більше, співробітники будуть вам дуже раді за допомогу у виконанні плану. Курс та умови ті самі що у додатку, окрім того, що сума кратна 1.
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deepfree Через терминал Привата можно пополнить свой валютный счет старыми или грязными купюрами,потом снять в отделениями новыми купюрами.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:46

kuzmich В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 14:50

demichh В Айбоксе по факту действительно самый низкий курс получается?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:04

Nick_D Альфа пользует вашу валюту не 90,а 102-104 дня.
igor_egor202
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