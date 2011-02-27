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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 446447448449
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:07

Frez В Терминал Привата "плохие" купюры сбрасывайте,в кассе "хорошие" получайте.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:33

mustbe Ведро ещё не забрали?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:39

  igor_egor202 написав:kuzmich В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.

значит хитрее стали, я решил пока в альфе ничего не открывать, куча конкурентов с онлайн открытием есть
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:42

Snower Вчера раки по 3 были ну очень большие...
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:43

  Investor_K написав:А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?

любым способом можно. там только рады чтоб им баулы с гривной заносили, банк зарабатывает на комиссии между курсом нбу и том, по которому вам продает валюту
kuzmich
 
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