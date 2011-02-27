RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 447448449450>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:07

Frez В Терминал Привата "плохие" купюры сбрасывайте,в кассе "хорошие" получайте.
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 02.03.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:33

mustbe Ведро ещё не забрали?
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 02.03.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:39

  igor_egor202 написав:kuzmich В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.

значит хитрее стали, я решил пока в альфе ничего не открывать, куча конкурентов с онлайн открытием есть
kuzmich
 
Повідомлень: 105
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:42

Snower Вчера раки по 3 были ну очень большие...
igor_egor202
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 02.03.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 15:43

  Investor_K написав:А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?

любым способом можно. там только рады чтоб им баулы с гривной заносили, банк зарабатывает на комиссии между курсом нбу и том, по которому вам продает валюту
kuzmich
 
Повідомлень: 105
З нами з: 25.08.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:48

  igor_egor202 написав:mustbe Ведро ещё не забрали?

Вы о чём ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 959 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 17:50

Ахтунг. Соседки звезду поймали:
09.01 12:01 Изменился курс банка Конкорд с 37.3400 на 37.7500 грн/$ . Разница: +0.4100

Ну и хай лапу сосут
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6695
З нами з: 27.12.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 959 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:09

Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6091
З нами з: 13.09.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:26

  Игорь Алексеевич написав:Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?

В таблиці забанили чи це не діло фінансового генія підготовлені дані читати?
klug
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 18.08.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:32

  Игорь Алексеевич написав:Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?

Краще нозями пришкандибать в відділення. На сотку папіру соціяльного на слідуючий робочий день на рахунок нарахують триста гривнів бонусних якщо правильну бумажку підпишите. https://bankalliance.ua/articles/zaosch ... imo-na-zsu
3 пункт
alex lem
 
Повідомлень: 2497
З нами з: 25.12.08
Подякував: 121 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 447448449450>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 53525
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25595
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.