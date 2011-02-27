Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 січ, 2023 15:07
Frez В Терминал Привата "плохие" купюры сбрасывайте,в кассе "хорошие" получайте.
igor_egor202
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Додано: Пон 09 січ, 2023 15:33
mustbe Ведро ещё не забрали?
igor_egor202
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Додано: Пон 09 січ, 2023 15:39
igor_egor202 написав: kuzmich
В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.
значит хитрее стали, я решил пока в альфе ничего не открывать, куча конкурентов с онлайн открытием есть
kuzmich
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Додано: Пон 09 січ, 2023 15:42
Snower Вчера раки по 3 были ну очень большие...
igor_egor202
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Додано: Пон 09 січ, 2023 15:43
Investor_K написав:
А в отделении откр ывать можно? Или только через приложение?
любым способом можно. там только рады чтоб им баулы с гривной заносили, банк зарабатывает на комиссии между курсом нбу и том, по которому вам продает валюту
kuzmich
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:48
igor_egor202 написав: mustbe
Ведро ещё не забрали?
Вы о чём ?
mustbe
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Додано: Пон 09 січ, 2023 17:50
Ахтунг. Соседки звезду поймали:
09.01 12:01 Изменился курс банка Конкорд с 37.3400 на 37.7500 грн/$ . Разница: +0.4100
Ну и хай лапу сосут
mustbe
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:09
Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?
Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:26
Игорь Алексеевич написав:
Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?
В таблиці забанили чи це не діло фінансового генія підготовлені дані читати?
klug
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Додано: Пон 09 січ, 2023 18:32
Игорь Алексеевич написав:
Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?
Краще нозями пришкандибать в відділення. На сотку папіру соціяльного на слідуючий робочий день на рахунок нарахують триста гривнів бонусних якщо правильну бумажку підпишите.
https://bankalliance.ua/articles/zaosch ... imo-na-zsu
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alex lem
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