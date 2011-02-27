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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 447448449450
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:33

  igor_egor202 написав:kuzmich В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.

Залежить від міста.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:36

  soups65d542 написав:alex lem

+ наш райф ще на 30% британський


https://t.me/ssternenko/12368

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:37

  flyman написав:
  igor_egor202 написав:kuzmich В Альфе(Сенс) валюту можно получить наличными не через 90,а только через 102-105 дней. Валюту можно заказать ТОЛЬКО после окончания депозита и ждать 10 рабочих дней ещё.

Залежить від міста.

Абсолютно згоден. Все залежить як викручують в конкретному відділенні і перс менеджера. Наскільки хоче допомогти клієнту.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 18:39

  sergey_sryvkin написав:
  soups65d542 написав:alex lem

+ наш райф ще на 30% британський


https://t.me/ssternenko/12368

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.

Вас ніхто силком не тягне в Райф. Проходьте мимо.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:29

  Investor_K написав:Коллеги!

Кто из вас освоил конвертационные в А-банк?

Как впечатление, рекомендации?

Открывал в евро по окончании позвонила начальница отделения ( не того в котором я менял карты по сроку и открывал, в этом правда когда-то тоже открывал карту) и сама 😃 предложила схему типа отдают евро и тут же покупают у меня его на депо😄, но немог попасть в отделение, в итоге снял без заказа в другом городе-просто пришел в кассу и снял без вопросов
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 19:51

alex lem

погоджуюсь , але такі заяви дивні.....


Хоча в Україні Райф має багато плюсів , якщо брати до уваги , що це найнадійніший "класичний" іноземний банк , який єдиний дає усе відкрити онлайн від картки до депозиту)
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:32

ТАС исправился
выдают полную пайку 2700
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 20:33

soups65d542
Де можна глянути ліміти і тарифи якщо таке посилання існує?
bravboy
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 21:05

  J написав:ТАС исправился
выдают полную пайку 2700

Сеню теперь надо убедить, а то больше 2600 ни заказать, ни получить. Говорят: "программа не пропускает". У кого тут объяснять банкам требования НБУ хорошо получается?
moveton
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