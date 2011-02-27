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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 січ, 2023 22:04
bravboy
я погано знайомий з сенсом , відкрив в минулому році хамелеон заради 500грн кешбеку в місяць за поповнення і 10% кешбеку на Київстар і Цитрусу.
Там від пакету залежить , у тарифах написано , але точно є ліміт СЕПу в місяць 150/250/500 в залежності від пакету і 50к за раз можна кидати , але якщо вам просто перекинути тип на моно 1 ліміт клубу 100к - повинно бути ок
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:06
klug написав: Игорь Алексеевич написав:
Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?
В таблиці забанили чи це не діло фінансового генія підготовлені дані читати?
Читати можно, когда есть свет и хороший интернет. Сейчас только и посмотреть таблицу удалось. Хотя время - деньги, уже передумал и решил по другому вложиться.))
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Додано: Пон 09 січ, 2023 22:38
КредиАгриколь какой сейчас курс?
Взял в отделении выписку по счету (депозит открывался 3 мес назад) - покупка 1300USD по курсу 37,67 + коммисия 365,69
Итого = 49336.69/1300=37.95
По таблице курс не менялся.
Из плохого через три месяца неактивного счета снимают 50грн.
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