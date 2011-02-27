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я погано знайомий з сенсом , відкрив в минулому році хамелеон заради 500грн кешбеку в місяць за поповнення і 10% кешбеку на Київстар і Цитрусу.
Там від пакету залежить , у тарифах написано , але точно є ліміт СЕПу в місяць 150/250/500 в залежності від пакету і 50к за раз можна кидати , але якщо вам просто перекинути тип на моно 1 ліміт клубу 100к - повинно бути ок
Ромасик написав:Форум без світла читати можна і навіть писати, а для таблички потрібне гарне освітлення?
А слово интернет вы слышали???, который работает от роутера, а он от электричества и провайдера, который тоже по графику без света. Табличка в смарте загружалась долго и потом коряво, поэтому написал в сообщениях, хотя у меня оно не отразилось. Увидел его намного позже.
foxluck написав:, Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 Новими з номерами поспіль
приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн
это у Привата не лимит выдачи а лимит заказа
за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи можно и по шапке получить от НБУ
На якій підставі "по шапці"? Прошу дати посилання на цей регуляторний документ. Нещодавно Сенс обмежив видачу 2640 $, це 37,88. Керуюча відділенням заявила, що суму видачі обмежує курс програми видачі, що відповідає курсу продажу $ по картках, і які обійти не можна. Як цьому заперечити?