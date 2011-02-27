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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 449450451452>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:04

bravboy

я погано знайомий з сенсом , відкрив в минулому році хамелеон заради 500грн кешбеку в місяць за поповнення і 10% кешбеку на Київстар і Цитрусу.

Там від пакету залежить , у тарифах написано , але точно є ліміт СЕПу в місяць 150/250/500 в залежності від пакету і 50к за раз можна кидати , але якщо вам просто перекинути тип на моно 1 ліміт клубу 100к - повинно бути ок
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:06

  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?

В таблиці забанили чи це не діло фінансового генія підготовлені дані читати?

Читати можно, когда есть свет и хороший интернет. Сейчас только и посмотреть таблицу удалось. Хотя время - деньги, уже передумал и решил по другому вложиться.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

КредиАгриколь какой сейчас курс?

Взял в отделении выписку по счету (депозит открывался 3 мес назад) - покупка 1300USD по курсу 37,67 + коммисия 365,69
Итого = 49336.69/1300=37.95

По таблице курс не менялся.

Из плохого через три месяца неактивного счета снимают 50грн.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 22:49

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:Альянс.
Можно онлай открыть конверт.? Или надо идти в отделение?

В таблиці забанили чи це не діло фінансового генія підготовлені дані читати?

Читати можно, когда есть свет и хороший интернет. Сейчас только и посмотреть таблицу удалось. Хотя время - деньги, уже передумал и решил по другому вложиться.))

Форум без світла читати можна і навіть писати, а для таблички потрібне гарне освітлення?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Прокредите кто-нить открывал? По телефону на горячей линии мне сказали. что комиссия 250 грн берется КАЖДЫЙ месяц
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Ромасик написав:Форум без світла читати можна і навіть писати, а для таблички потрібне гарне освітлення?
А слово интернет вы слышали???, который работает от роутера, а он от электричества и провайдера, который тоже по графику без света. Табличка в смарте загружалась долго и потом коряво, поэтому написал в сообщениях, хотя у меня оно не отразилось. Увидел его намного позже.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:39

Игорь Алексеевич

в провайдерів теж бувають чудеса, дуже навіть бажані під час блек-аутів,
наприклад https://kopiyka.org/gpon
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:43

  greenozon написав:Игорь Алексеевич

в провайдерів теж бувають чудеса, дуже навіть бажані під час блек-аутів,
наприклад https://kopiyka.org/gpon
Чудеса бывают не только во Львове, но и у нас. Только если ради чудес менять провайдеров, то можно остаться с интернетом, но без денег))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 23:44

  J написав:
  kuzmich написав:
  foxluck написав:,
Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
Новими з номерами поспіль

приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн


это у Привата не лимит выдачи а лимит заказа

за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи
можно и по шапке получить от НБУ
На якій підставі "по шапці"? Прошу дати посилання на цей регуляторний документ.
Нещодавно Сенс обмежив видачу 2640 $, це 37,88. Керуюча відділенням заявила, що суму видачі обмежує курс програми видачі, що відповідає курсу продажу $ по картках, і які обійти не можна.
Як цьому заперечити?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:20

  Игорь Алексеевич написав:Чудеса бывают не только во Львове, но и у нас. Только если ради чудес менять провайдеров, то можно остаться с интернетом, но без денег))

Прямо обязательно менять? Я в Одессе не отказывался от старого провайдера и только провёл вторую линию уже по GPON. Стоило одноразово что-то около 1900 грн. Думаю, человека, который на одних только конвертах зарабатывает $1500 в месяц, это не очень разорит.
Другой вопрос, что табличка не столь велика, чтобы ради неё оптику городить: подключить смартфон с мобильным инетом к писюку дешевле и быстрее. Я так и регулярно делаю уже месяца два - раньше иначе было и никак, а теперь блекауты короткие и мобильный инет умирать не успевает.
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