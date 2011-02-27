Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 00:51
Простіше браузер на телефон поставити, який здатен відображати сторінки на технологіях 90-х років. Дасть змогу не міняти провайдера і економити час.
klug
Повідомлень: 7860
З нами з: 18.08.14
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1096 раз.
Профіль
3
Додано: Вів 10 січ, 2023 01:07
alex lem написав: sergey_sryvkin написав: soups65d542 написав: alex lem
+ наш райф ще на 30% британський
https://t.me/ssternenko/12368
Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.
Вас ніхто силком не тягне в Райф. Проходьте мимо.
Я також не питав вашої думки про мене. Тому йдіть вслєд за ЛАДом
sergey_sryvkin
Повідомлень: 1268
З нами з: 19.02.14
Подякував: 410 раз.
Подякували: 519 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
77
53526
5
25595
3
6433