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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:51

Простіше браузер на телефон поставити, який здатен відображати сторінки на технологіях 90-х років. Дасть змогу не міняти провайдера і економити час.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 01:07

  alex lem написав:
  sergey_sryvkin написав:
  soups65d542 написав:alex lem

+ наш райф ще на 30% британський


https://t.me/ssternenko/12368

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.

Вас ніхто силком не тягне в Райф. Проходьте мимо.

Я також не питав вашої думки про мене. Тому йдіть вслєд за ЛАДом
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 449450451452
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