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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 00:51

Простіше браузер на телефон поставити, який здатен відображати сторінки на технологіях 90-х років. Дасть змогу не міняти провайдера і економити час.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 01:07

  alex lem написав:
  sergey_sryvkin написав:
  soups65d542 написав:alex lem

+ наш райф ще на 30% британський


https://t.me/ssternenko/12368

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.

Вас ніхто силком не тягне в Райф. Проходьте мимо.

Я також не питав вашої думки про мене. Тому йдіть вслєд за ЛАДом
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 04:24

  sergey_sryvkin написав:
  alex lem написав:
  sergey_sryvkin написав:
https://t.me/ssternenko/12368

Райффайзен банк визнає так звані «ЛДНР» та створює привабливі умови кредитування для російських окупантів.

Вас ніхто силком не тягне в Райф. Проходьте мимо.

Я також не питав вашої думки про мене. Тому йдіть вслєд за ЛАДом

Ця гілка для обговорення валютних депозитів. "ЛДНР", умови кредитування для російських окупантів, ЛАД, а також думки молодого дарування з його телеграм-каналу тут не обговорюються.
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 06:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підтримую. Це Клуб 100 К. Для інших тем є відповідні гілки.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 08:22

  Danik написав:КредиАгриколь какой сейчас курс?

Взял в отделении выписку по счету (депозит открывался 3 мес назад) - покупка 1300USD по курсу 37,67 + коммисия 365,69
Итого = 49336.69/1300=37.95

По таблице курс не менялся.

Комис - 0.5%, мин 365.69.
На сумме 50к срабатывает второе, на сумме 100к - первое.
Потому и реальный курс чуток меняется
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:07

Добавил в настройки возможность указать сумму обмена (тыс.грн.).
Можно вспомнить Клуб50 и помечтать о Клубе200.
Или просто смоделировать ситуацию при заносе не всей котлеты
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 10:17

  J написав:
  kuzmich написав:
  foxluck написав:,
Я заказал в Привате 2400 при депозите 2600. После разъяснительной лекции про курс НБУ кассир выдала 2600 :)
Новими з номерами поспіль

приват не дает заказать больше 2400, похоже они используют курс продажи >40 при расчете лимита выдачи в 100к грн


это у Привата не лимит выдачи а лимит заказа

за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи
можно и по шапке получить от НБУ

Берем чек Приватбанка на снятие долларов
там есть такая строчка
"Єквівалент у гривнях ХХ ХХХ.ХХ UAH"
делим гривневый єквивалент который они сами посчитали "в установленому порядку"
на к-во долларов и получаем 36,5686
- курс НБУ
J
 
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