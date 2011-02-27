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moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
Игорь Алексеевич написав:И все эти телодвижения сделать, что бы раз в мес. посмотреть на таблицу и то когда нет света на 3 часа в сутки))
т.е. по вашему ИБП и прочие устройства повышающие стабильность работы начали производить в мирУ только после того как у нас начались блэкауты? резервирование и балансировка не слышали такое? судя по всему нет. я предложил устройство вообще для использования а не только на 3 часа когда свет пропал. проблемы у провайдеров случались и не только во время войны.
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)