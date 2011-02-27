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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 449450451452
Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:16

  mustbe написав:Добавил в настройки возможность указать сумму обмена (тыс.грн.).
Можно вспомнить Клуб50 и помечтать о Клубе200.
Или просто смоделировать ситуацию при заносе не всей котлеты

Теперь святое дело сделать пересчет курса в зависимости от суммы :D
Актуально для турков и немцев.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:43

Звонил в Кредобанк на горячку и в отделение для заказа выдачи. Везде клянутся что выдают по карточному курсу, тоесть на 100тыс у них получается 2450.

ПС. Укргаз отдавал за раз 2670.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:44

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В Привате макс заказ 2400 баксов. Остальное за второй заход.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:45

moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:46

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)

від 9шт
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sergey_sryvkin написав:від 9шт


То бишь лям гривасов в месяц.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 11:58

  moveton написав:подключить смартфон с мобильным инетом к писюку дешевле и быстрее.


не задумывались над таким устройством? (или подобным)

3G/4G маршрутизатори Archer MR600

правда еще желательно быть абонентом киевстара с подключенной услугой "sim для планшета"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:02

  mephala написав:
  moveton написав:подключить смартфон с мобильным инетом к писюку дешевле и быстрее.


не задумывались над таким устройством? (или подобным)

3G/4G маршрутизатори Archer MR600

правда еще желательно быть абонентом киевстара с подключенной услугой "sim для планшета"

И все эти телодвижения сделать, что бы раз в мес. посмотреть на таблицу и то когда нет света на 3 часа в сутки))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:11

  Игорь Алексеевич написав:И все эти телодвижения сделать, что бы раз в мес. посмотреть на таблицу и то когда нет света на 3 часа в сутки))


т.е. по вашему ИБП и прочие устройства повышающие стабильность работы начали производить в мирУ только после того как у нас начались блэкауты?
резервирование и балансировка не слышали такое? судя по всему нет.
я предложил устройство вообще для использования а не только на 3 часа когда свет пропал. проблемы у провайдеров случались и не только во время войны.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 12:26

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)

А що не так з математикою?
Ромасик
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