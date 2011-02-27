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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 13:09
Прошу прощения, новичок на ветке, а как таблицу с реальными курсами уважаемого создателя загрузить? Нашел только фото копию на сайте финансе.юа.Спасибо!
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Додано: Вів 10 січ, 2023 13:19
alex lem написав:moveton
Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
от 50К должно быть в обороте трехмесячном.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:14
alex lem написав:moveton
Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.
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Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33
Долар по 4 грн написав:
Прошу прощения, новичок на ветке, а как таблицу с реальными курсами уважаемого создателя загрузить? Нашел только фото копию на сайте финансе.юа.Спасибо!
посилання є в першому топіку
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