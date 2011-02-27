Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.
приблизительно в одну банку влазит 2650-2700$ чтоб получить выхлоп в 1500$ надо вложиться в 7 банок итого надо рискнуть своими 2650*3мес*7банок ~ 56K $ оборотных средств и они должны непрерывно находиться в системе, если нужен ежемесячный доход. Это не говоря еще о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже. довольно рискованная инвестиция не для каждого кармана в военное время
ustinovse написав:Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.
приблизительно в одну банку влазит 2650-2700$ чтоб получить выхлоп в 1500$ надо вложиться в 7 банок итого надо рискнуть своими 2650*3мес*7банок ~ 56K $ и они должны непрерывно крутиться в системе, если нужен ежемесячный доход. Это не говоря еще о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже. довольно рискованная инвестиция не для каждого кармана в военное время
Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
Если взять минимальный срок депозита 3 месяца и 10 банков, то надо иметь около трех миллионов гривень или $80000. Доход тогда составит почти $1700 за месяц.
Для $1500 в місяць берете на одну банку менше (девять), і $72K для каруселі в клюбі
Це при курсі ПА40.
Вище написали, що 7 банок ... в кожного своя математика. Треба враховувати реальний курс на день обміну, і брати реальні банки з реальними курсами і обмеженнями щодо видачі та оформлення. Тоді можна порахувати з точністю до гривні.