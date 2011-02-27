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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Прошу прощения, новичок на ветке, а как таблицу с реальными курсами уважаемого создателя загрузить? Нашел только фото копию на сайте финансе.юа.Спасибо!
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 13:19

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)


от 50К должно быть в обороте трехмесячном.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:14

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)

Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 14:33

  Долар по 4 грн написав:Прошу прощения, новичок на ветке, а как таблицу с реальными курсами уважаемого создателя загрузить? Нашел только фото копию на сайте финансе.юа.Спасибо!

посилання є в першому топіку
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:01

  ustinovse написав:
  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)

Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.

приблизительно в одну банку влазит 2650-2700$
чтоб получить выхлоп в 1500$ надо вложиться в 7 банок
итого надо рискнуть своими 2650*3мес*7банок ~ 56K $ оборотных средств и они должны непрерывно находиться в системе, если нужен ежемесячный доход.
Это не говоря еще о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже.
довольно рискованная инвестиция не для каждого кармана в военное время
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:08

  kuzmich написав:
  ustinovse написав:Якщо взяти середню покупку зараз по 37,50 і продаж по 40,50+ то профіт - 8%. Отже щоб отримувати 1500 має бути десь 1500/8*100 = 18750 вкладено. І так три місяці. Тобто по 7 банкам має лежати десь 2,1 мільйон гривень. По факту (свої підрахунки) виходить що трохи менше, бо і купівля трошки менше за 37,50 і продаж трохи більше буває.

приблизительно в одну банку влазит 2650-2700$
чтоб получить выхлоп в 1500$ надо вложиться в 7 банок
итого надо рискнуть своими 2650*3мес*7банок ~ 56K $ и они должны непрерывно крутиться в системе, если нужен ежемесячный доход.
Это не говоря еще о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже.
довольно рискованная инвестиция не для каждого кармана в военное время

Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:13

kuzmich
о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже.

что вы имеете ввиду?
soups65d542
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 15:32

kuzmich Есть обменки , с отдельными комнатами , где нет ни одного человека в очереди и в комнате , торгуют от 1000 до 20000 . Безопаснее , чем в банке .
Frez
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:00

  Investor_K написав:В Привате макс заказ 2400 баксов. Остальное за второй заход.

Приват іде геть з такими приколами. Укргаз теж (нема підвозу від НР).
Вичьорківаю з клюбу.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:06

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)


https://fi202x.blogspot.com/2022/11/blog-post_4.html

Если взять минимальный срок депозита 3 месяца и 10 банков, то надо иметь около трех миллионов гривень или $80000. Доход тогда составит почти $1700 за месяц.

Для $1500 в місяць берете на одну банку менше (девять), і $72K для каруселі в клюбі

Це при курсі ПА40.

Вище написали, що 7 банок ... в кожного своя математика.
Треба враховувати реальний курс на день обміну, і брати реальні банки з реальними курсами і обмеженнями щодо видачі та оформлення. Тоді можна порахувати з точністю до гривні.

Якщо грубо, то між 2ма 3ма лямами гриші.
flyman
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