Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ustinovse написав:Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50,
краще не дивитися, і дочекатися реакції СБУ та НБУ банчок трошки забруднився надаючи канікули воякам-окупантам ще у своїх документах визнали ЛНР та ДНР (це я про райф росія). але материнська структура одна, тож вирішувати вам
alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)
дАход неограничен, пАмимА кед есть жена, мама и теща * (6-14 онлайн банок) огрнаничены возможности пациента по внесению UAH
кстати, о птичках - вот 14 онлайн стремящимся и есть точнее, 12 - моно и изи вылетают при наличии ТАС
ustinovse написав:Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50,
краще не дивитися, і дочекатися реакції СБУ та НБУ банчок трошки забруднився надаючи канікули воякам-окупантам ще у своїх документах визнали ЛНР та ДНР (це я про райф росія). але материнська структура одна, тож вирішувати вам