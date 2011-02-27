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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:13

  flyman написав:Приват іде геть з такими приколами. Укргаз теж (нема підвозу від НР).
Вичьорківаю з клюбу.

Укргаз кажуть з середи будуть поставки.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 16:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ustinovse написав:Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50,


краще не дивитися, і дочекатися реакції СБУ та НБУ :) банчок трошки забруднився надаючи канікули воякам-окупантам ще у своїх документах визнали ЛНР та ДНР (це я про райф росія). але материнська структура одна, тож вирішувати вам
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:05

ustinovse
Можливо вас здивую, але в Івано-Франківську в обмінники не здавав з початку війни, тільки в банки. Чому- бо в нас обмінники приймають по меншому курсі аніж банки
ytaras
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:07

  flex123 написав:В Прокредите кто-нить открывал? По телефону на горячей линии мне сказали. что комиссия 250 грн берется КАЖДЫЙ месяц


интересно где Вы 14 лет
ну не 14 но последние 6-8 были :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:08

  soups65d542 написав:kuzmich
о рисках походов к менялам с баулами гривневого кэша, где вы примелькаетесь тоже.

что вы имеете ввиду?


в небольших городах ( читай - все что меньше Киева) менял не так много и клиентов тоже
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:10

  alex lem написав:moveton Пгастітє шо інтегесуюсь. Скільки соціяльних депо у місяць треба оформить щоб вийти на дохідність у 1500 справжніх грошей чистими у місяць? Щоб знать куди рости. Бо не дуже з математикою. ( Якщо брати верхні 2/3 нашого шановного автора таблиці по реальному курсу.)


дАход неограничен, пАмимА кед есть жена, мама и теща * (6-14 онлайн банок)
огрнаничены возможности пациента по внесению UAH :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

кстати, о птичках - вот 14 онлайн стремящимся и есть
точнее, 12 - моно и изи вылетают при наличии ТАС
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:19

  Frez написав:kuzmich Есть обменки , с отдельными комнатами , где нет ни одного человека в очереди и в комнате , торгуют от 1000 до 20000 . Безопаснее , чем в банке .

Таких обменников куча. Я звоню и мне даже купюры нужные приготовят. Приехал, получил в полной красе.
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:23

  DmitryZP написав:
  ustinovse написав:Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50,


краще не дивитися, і дочекатися реакції СБУ та НБУ :) банчок трошки забруднився надаючи канікули воякам-окупантам ще у своїх документах визнали ЛНР та ДНР (це я про райф росія). але материнська структура одна, тож вирішувати вам

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Honestus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:25

Honestus для мене пахнуть, кожен сам вирішує для себе
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:27

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Підскажіть, а хтось в оксі банк вкладався? валюту повертають? =)
biggone24
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