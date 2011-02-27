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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 17:39

Honestus

Доречі ось реакція ринку, тож думаю є ще люди для яких гроші пахнуть :)

це графік вартості акцій материнської структури, у лютому посипалися вдвічі

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DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:19

на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:29

emeta выходит, у кого-то возникли, если вы спрашиваете?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 18:39

  emeta написав:на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?

Так по курсу нбу это меньше 400 тыс?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:31

  J написав:за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи
можно и по шапке получить от НБУ
Повторю. На якій підставі "по шапці"? Прошу дати посилання на цей регуляторний документ, щоб тикати в нього хитрі банки. Чи це Ви просто так безпідставно уявили?
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:38

  ЗІС-5 написав:emeta выходит, у кого-то возникли, если вы спрашиваете?


Это я для понимания чего можно ожидать
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 19:46

  emeta написав:
  ЗІС-5 написав:emeta выходит, у кого-то возникли, если вы спрашиваете?


Это я для понимания чего можно ожидать

sergey_sryvkin
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