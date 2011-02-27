Доречі ось реакція ринку, тож думаю є ще люди для яких гроші пахнуть
це графік вартості акцій материнської структури, у лютому посипалися вдвічі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 січ, 2023 17:39
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:19
на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?
Додано: Вів 10 січ, 2023 18:39
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:31
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:38
Додано: Вів 10 січ, 2023 19:46
Додано: Вів 10 січ, 2023 21:36
ПОСТАНОВа НБУ від 24.02.2022 № 18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку
у квітанції на видачу валюти згідно
ПРАВИЛ заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій
є обов`язковий реквізит "Еквівалент у гривнях" в якому Сума в гривнях розраховується в установленому порядку.
ось туди і тикайте
або подайте електронну скаргу до НБУ на банк
та вже через місяць отримаєте відповідь на електронну пошту з посиланнями на пункти постанов та законів
а якщо треба скоріше то зверніться по платну юридичну консультацію
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