Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
J написав:за использование левого курса вместо курса НБУ для лимита выдачи можно и по шапке получить от НБУ
Повторю. На якій підставі "по шапці"? Прошу дати посилання на цей регуляторний документ, щоб тикати в нього хитрі банки. Чи це Ви просто так безпідставно уявили?
ПОСТАНОВа НБУ від 24.02.2022 № 18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку
у квітанції на видачу валюти згідно ПРАВИЛ заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій є обов`язковий реквізит "Еквівалент у гривнях" в якому Сума в гривнях розраховується в установленому порядку.
ось туди і тикайте
або подайте електронну скаргу до НБУ на банк та вже через місяць отримаєте відповідь на електронну пошту з посиланнями на пункти постанов та законів
а якщо треба скоріше то зверніться по платну юридичну консультацію
emeta написав:на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?
куда, в ПУМБ? свят-свят. а куди це ви 4 котлети за місяць внесли? хоча, теоретично можна в приват напихаючи в банкнотоприймач 4 пачки грушевського з паузам і розіслати на 3х родичів що оформили, 4ту 100К собі