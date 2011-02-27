Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
emeta написав:на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?
куда, в ПУМБ? свят-свят. а куди це ви 4 котлети за місяць внесли? хоча, теоретично можна в приват напихаючи в банкнотоприймач 4 пачки грушевського з паузам і розіслати на 3х родичів що оформили, 4ту 100К собі
С ПУМБом не работаю вообще кстати Я не про конкретный банк. 4 котлеты на за месяц, а всего. Может сложиться ситуация когда в одном банке находятся 4 котлеты одновременно.
ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, Плавали, знаєм.
J написав:ПОСТАНОВа НБУ від 24.02.2022 № 18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану
5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку
у квітанції на видачу валюти згідно ПРАВИЛ заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій є обов`язковий реквізит "Еквівалент у гривнях" в якому Сума в гривнях розраховується в установленому порядку.
ось туди і тикайте
або подайте електронну скаргу до НБУ на банк та вже через місяць отримаєте відповідь на електронну пошту з посиланнями на пункти постанов та законів
а якщо треба скоріше то зверніться по платну юридичну консультацію
Тут же написано "заборонити видавати більше ніж 100к в еквіваленті" а не "зобов'язати видавати 100к в еквіваленті". Тому банком не порушується ця постанова. Хоча сам не в захваті від розрахунків СенсБанком ліміта по "картковому" курсу
Ви цей графік, який стосується Raiffeisen Bank International і підтверджує зміну тренду на світовому ринку акцій з висхідного на низхідний, вже розмістили на гілці Райффайзен Банк. Однак, на цій гілці обговорюються конвертаційні депозити всіх банків. Таким чином, люди думають зовсім не те, що саме Ви думаєте. Розміщуйтесь у банках на кшталт вітчизняного Мегабанку і буде Вам спокій
ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, Плавали, знаєм.
ustinovse написав:, Тут же написано "заборонити видавати більше ніж 100к в еквіваленті" а не "зобов'язати видавати 100к в еквіваленті". Тому банком не порушується ця постанова. Хоча сам не в захваті від розрахунків СенсБанком ліміта по "картковому" курсу
тобто банк не видає 2700 тому що нехоче, але при цьому каже кліентам що це постанова НБУ не дозволяє йому видати повну пайку, що є обманом споживачів фінансових послуг та шахрайством
Honestus написав:Ви цей графік, який стосується Raiffeisen Bank International і підтверджує зміну тренду на світовому ринку акцій з висхідного на низхідний, вже розмістили на гілці Райффайзен Банк.
Наводити графіки інших банків не буду, але тут Ви намагаєтеся сховати за спільним спадом фінустанов проблеми окремо взятої які сталися як раз у 20х числах лютого 2022 - і досі вони не оговталися від такого падіння. Інші банки так не "посипалися" і деякі вже відіграли спад.
Honestus написав:Таким чином, люди думають зовсім не те, що саме Ви думаєте. Розміщуйтесь у банках на кшталт вітчизняного Мегабанку і буде Вам спокій
Без образ, але я не питав пораду в який банк мені віднести свої кошти. Нажаль доведеться чекати на закінчення депозиту у райфайзені, гривню що туди закинув для відкриття ще одного депозиту вже перекинув на інші банки.
І мета розміщення інформації стосовно райфайзену була привернути увагу до ситуації. До речі вже на сайті НБУ є з цього приводу роз"яснення, так от австріяки як і мад"яри (ОТП) кажуть одне, а роблять інше. Ну і ... з ними