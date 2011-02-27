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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:11

  flyman написав:
  emeta написав:на четвёртой занесённой котлете ни у кого вопросов с финмоном не было?

куда, в ПУМБ? свят-свят.
а куди це ви 4 котлети за місяць внесли?
хоча, теоретично можна в приват напихаючи в банкнотоприймач 4 пачки грушевського з паузам і розіслати на 3х родичів що оформили, 4ту 100К собі


С ПУМБом не работаю вообще кстати
Я не про конкретный банк.
4 котлеты на за месяц, а всего.
Может сложиться ситуация когда в одном банке находятся 4 котлеты одновременно.
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:16

  ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.

Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, :mrgreen: Плавали, знаєм.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:19

  J написав:ПОСТАНОВа НБУ від 24.02.2022 № 18 Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану

5. Заборонити видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень у день (без урахування комісії банку

у квітанції на видачу валюти згідно
ПРАВИЛ заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій
є обов`язковий реквізит "Еквівалент у гривнях" в якому Сума в гривнях розраховується в установленому порядку.

ось туди і тикайте

або подайте електронну скаргу до НБУ на банк
та вже через місяць отримаєте відповідь на електронну пошту з посиланнями на пункти постанов та законів

а якщо треба скоріше то зверніться по платну юридичну консультацію

Тут же написано "заборонити видавати більше ніж 100к в еквіваленті" а не "зобов'язати видавати 100к в еквіваленті". Тому банком не порушується ця постанова. Хоча сам не в захваті від розрахунків СенсБанком ліміта по "картковому" курсу :(
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:41

  DmitryZP написав:Доречі ось реакція ринку, тож думаю є ще люди для яких гроші пахнуть :)
це графік вартості акцій материнської структури, у лютому посипалися вдвічі

У лютому 2022 року акції розвернулися зі зростання на падіння у всьому світі, а не лише у Raiffeisen Bank International, унаслідок підвищення центральними банками облікових ставок для боротьби з інфляцією:
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/najhirshij- ... ivsja.html
https://www.bloomberg.com/quote/SPX:IND

Ви цей графік, який стосується Raiffeisen Bank International і підтверджує зміну тренду на світовому ринку акцій з висхідного на низхідний, вже розмістили на гілці Райффайзен Банк.
Однак, на цій гілці обговорюються конвертаційні депозити всіх банків.
Таким чином, люди думають зовсім не те, що саме Ви думаєте.
Розміщуйтесь у банках на кшталт вітчизняного Мегабанку і буде Вам спокій :D
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:48

  alex lem написав:
  ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.

Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, :mrgreen: Плавали, знаєм.

на конверт-депо приймуть
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 22:54

  ustinovse написав:,
Тут же написано "заборонити видавати більше ніж 100к в еквіваленті" а не "зобов'язати видавати 100к в еквіваленті". Тому банком не порушується ця постанова. Хоча сам не в захваті від розрахунків СенсБанком ліміта по "картковому" курсу :(

тобто банк не видає 2700 тому що нехоче,
але при цьому каже кліентам що це постанова НБУ не дозволяє йому видати повну пайку,
що є обманом споживачів фінансових послуг та шахрайством
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:06

  cohan написав:
  flex123 написав:В Прокредите кто-нить открывал? По телефону на горячей линии мне сказали. что комиссия 250 грн берется КАЖДЫЙ месяц


интересно где Вы 14 лет
ну не 14 но последние 6-8 были :mrgreen: :mrgreen:


да много где был) где надо было быть?
flex123
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 січ, 2023 23:14

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Honestus написав:Ви цей графік, який стосується Raiffeisen Bank International і підтверджує зміну тренду на світовому ринку акцій з висхідного на низхідний, вже розмістили на гілці Райффайзен Банк.


Наводити графіки інших банків не буду, але тут Ви намагаєтеся сховати за спільним спадом фінустанов проблеми окремо взятої які сталися як раз у 20х числах лютого 2022 - і досі вони не оговталися від такого падіння. Інші банки так не "посипалися" і деякі вже відіграли спад.

  Honestus написав:Таким чином, люди думають зовсім не те, що саме Ви думаєте.
Розміщуйтесь у банках на кшталт вітчизняного Мегабанку і буде Вам спокій


Без образ, але я не питав пораду в який банк мені віднести свої кошти. Нажаль доведеться чекати на закінчення депозиту у райфайзені, гривню що туди закинув для відкриття ще одного депозиту вже перекинув на інші банки.

І мета розміщення інформації стосовно райфайзену була привернути увагу до ситуації. До речі вже на сайті НБУ є з цього приводу роз"яснення, так от австріяки як і мад"яри (ОТП) кажуть одне, а роблять інше. Ну і ... з ними
DmitryZP
 
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