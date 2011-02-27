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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 січ, 2023 09:03
flyman написав: alex lem написав: ustinovse написав:
Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.
Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,,
Плавали, знаєм.
на конверт-депо приймуть
19к дол?
Які треба поміняти щоб каруселі їхали?
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alex lem
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