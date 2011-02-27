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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 454455456457
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 09:03

  flyman написав:
  alex lem написав:
  ustinovse написав:Тут повністю погоджуюсь. І щодо суми, і щодо ризиків і щодо обмінок. Можна трохи менше "заробити" здаючи гроші одразу в касу банка. Дивлюсь зараз Райф купує по 40.50, Сенс по 40.30.

Теорія дуже часто не співпадає з життям. 7 банок майже по 2700=18900. Про Сенс не знаю. А в райфі якщо буде найвигідниший курс прийому по банкам, скоріш всього таку суму в вас не куплять. Бо ,,нема гривні в касі,, :mrgreen: Плавали, знаєм.

на конверт-депо приймуть

19к дол? :wink: Які треба поміняти щоб каруселі їхали?
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:20

  alex lem написав:19к дол? :wink: Які треба поміняти щоб каруселі їхали?

Я б сказав що від 19к. Щоб каруселі їхали треба 80+ А 19к - це не їзда :wink:
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